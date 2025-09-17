Песков назвал сроки внесения кандидатуры Краснова на пост главы Верховного суда

Песков: кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда внесут в сжатые сроки

Кандидатура Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России будет внесена в Совет Федерации президентом РФ Владимиром Путиным в самые сжатые сроки. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, кандидатура Краснова будет в скором времени направлена в Совфед.

Незадолго до этого комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала его кандидатуру на должность председателя Верховного суда.

15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) также рекомендовала Краснова на этот пост.

При положительном решении Высшая квалификационная коллегия судей выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту России. Далее проверка проходит в президентской комиссии. Если и там все проходит положительно, кандидатуру Краснова должны вынести на утверждение Совета Федерации.

Председателя Верховного суда назначают сроком на шесть лет.

Ранее генпрокурор Краснов заявил о недопустимости безнаказанности для судей.