В Аризоне началась панихида по активисту Чарли Кирку

На спортивной арене State Farm в Аризоне началась панихида по активисту Кирку

На спортивной арене State Farm в городе Глендейл, штат Аризона, началась панихида по активисту Чарли Кирку. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в рамках мероприятия запланированы выступления президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, членов Белого дома и других политиков.

До этого сообщалось, что в Соединенных Штатах на месте планируемой панихиды по активисту Чарли Кирку задержали мужчину с оружием.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что у Кирка были все шансы стать следующим хозяином Белого дома.

Ранее Захарова ответила на обвинения в адрес России после убийства Кирка.