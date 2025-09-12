На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец сдал сына: в США задержали убийцу активиста Кирка

В США задержали студента Тайлера Робинсона по подозрению в убийстве Чарли Кирка
В США задержали подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка. Им оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон, которого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. Уже известно, что Робинсону не нравились политические взгляды Кирка. На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника.

Дональд Трамп заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали убийцу праворадикального американского активиста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка. Об этом президент США сообщил в эфире Fox News, а информацию он получил всего за несколько минут до интервью.

«Я думаю, с очень высокой степенью уверенности, что мы его поймали. Он под стражей», — сказал Трамп.

Американский президент не стал раскрывать детали задержания, отметив лишь то, что предполагаемого убийцу «выдал человек, который был очень близок к нему». По словам Трампа, позднее будет объявлена официальная информация о задержании, после чего он сможет высказаться подробнее.

При этом американский лидер обозначил, что для задержания подозреваемого следователи проделали огромную работу. Они начали с видеозаписи, на которой злоумышленник «выглядел как муравей, что было практически бесполезно». Трамп отметил, что близкие люди могут опознать знакомого даже по наклону головы. По словам президента, подозреваемый признался в убийстве отцу, который связался с полицией и сдал сына.

Убийцу Кирка сдал его отец, бывший полицейский

Источник в правоохранительных органах сообщил The New York Post, что задержали 22-летнего жителя Юты Тайлера Робинсона.

Daily Mail пишет, что отец Робинсона Мэтт связан с полицией, он 27 лет служил в департаменте шерифа округа Вашингтон. Их источник подтвердил, что именно мужчина сообщил о преступлении сына. Мать задержанного Эмбер Робинсон работает в компании Intermountain Support Coordination Services, с которой штат Юта заключил контракт на оказание помощи инвалидам.

По данным Daily Mail, Робинсон учится в Utah State University, он получает стипендию. Судя по соцсетям молодого человека, у него есть два младших брата. Семья часто вместе выбирается на отдых. Они также праздновали поступление Робинсона в колледж.

Предполагаемого стрелка задержали около 23:00 11 сентября в шестикомнатном доме стоимостью $600 тыс. в Вашингтоне, штат Юта. Недвижимость расположена примерно в 420 км от места убийства.

Следователи устанавливают мотивы совершения преступления. Трамп настаивает на быстром суде и смертной казни виновного. Для поимки стрелка задействовали сотрудников ФБР, полиции города Орем, департамента общественной безопасности Юты и сотрудников Utah Valley University. Через несколько часов после убийства директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании преступника. Позднее появилась информация, что задержанного допросили и отпустили.

Кем оказался убийца Кирка

Губернатор Юты Спенсер Кокс подтвердил задержание Тайлера Робинсона.

«Он у нас. Вечером 11 сентября член семьи Тайлера Робинсона вышел на связь с другом семьи, который связался с офисом шерифа, заявив, что Робинсон признался или предположил, что он связан с инцидентом», — заявил Кокс во время пресс-конференции.

Губернатор со ссылкой на члена семьи подозреваемого заявил, что в последнее время Робинсон стал более политизированным. Якобы за день до произошедшего один из членов семьи во время ужина сообщил молодому человеку, что в университет Юты приезжает Чарли Кирк. За столом они обсуждали, почему им не нравится активист и его идеология.

Сосед Робинсона также передал следователю их переписку в соцсетях, там были подробности убийства.

По словам Кокса, следователи нашли несколько гильз. На них были надписи: «Привет, фашист», «Поймай это», «Bella chao» (популярная итальянская антифашистская песня) и «Если ты читаешь это, ты гей» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ),

пишет The New York Post.

Убийство Кирка

10 сентября 31-летний активист Чарли Кирка выступал в Utah Valley University. Судя по видео в момент инцидента, он отвечал на один из вопросов, когда внезапно в него выстрелили. Пуля попала в шею, Кирк упал. Его экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти активиста.

По предварительным данным, злоумышленник выстрелил один раз из винтовки с возвышенности на расстоянии примерно 180 метров от Кирка. Судя по записям камер с места происшествия, у стрелка были джинсы, черная рубашка и черный жилет. Вероятно, молодой человек стрелял с крыши библиотеки.

