В США на месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину

WP: вооруженного мужчину задержали в США на месте планируемой панихиды по Кирку

В США на месте планируемой панихиды по политическому активисту Чарли Кирку задержали вооруженного мужчину. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные секретных служб.

«Вооруженный мужчина, утверждающий, что он связан с правоохранительными органами, был задержан в пятницу после того, как вошел на стадион Аризоны, где в воскресенье должна состояться панихида», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что личность предполагаемого преступника не установлена. Сотрудникам правопорядка известно, что на стадион «Стейт Фарм» в Глендейле мужчина был замечен «за подозрительным поведением».

По информации журналистов, этот человек не является сотрудником правопорядка, на данный момент он находится под стражей.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека передал полиции отец, который проработал в полиции 27 лет. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды активиста. Свою вину он не признал.

