На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США на месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину

WP: вооруженного мужчину задержали в США на месте планируемой панихиды по Кирку
true
true
true
close
Ross D. Franklin/AP

В США на месте планируемой панихиды по политическому активисту Чарли Кирку задержали вооруженного мужчину. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные секретных служб.

«Вооруженный мужчина, утверждающий, что он связан с правоохранительными органами, был задержан в пятницу после того, как вошел на стадион Аризоны, где в воскресенье должна состояться панихида», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что личность предполагаемого преступника не установлена. Сотрудникам правопорядка известно, что на стадион «Стейт Фарм» в Глендейле мужчина был замечен «за подозрительным поведением».

По информации журналистов, этот человек не является сотрудником правопорядка, на данный момент он находится под стражей.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека передал полиции отец, который проработал в полиции 27 лет. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды активиста. Свою вину он не признал.

Ранее Захарова ответила на обвинения в адрес России после убийства Кирка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами