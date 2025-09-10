На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В известного американского консерватора выстрелили на мероприятии

На американского консерватора Чарли Кирка совершено покушение в университете Юты
true
true
true

На известного американского консервативного активиста Чарли Кирка совершено покушение во время его выступления в Университете Юта Вэлли. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в ходе дискуссии со сторонниками Демократической партии.

По предварительным данным, нападавший попытался атаковать Кирка прямо на сцене во время его выступления. Охране удалось быстро нейтрализовать злоумышленника.

Политик госпитализирован в критическом состоянии. Он получил огнестрельное ранение в область шеи. На кадрах с места происхождения видно, как охрана немедленно отреагировала на нападение и оказала первую помощь пострадавшему.

В СМИ распространяется информация, что Кирк не выжил, но слухи пока не подтверждены.

Чарли Кирк известен как основатель консервативной организации Turning Point USA и активный сторонник Дональда Трампа. Он регулярно проводит выступления в университетских кампусах, где вступает в полемику с либерально настроенными студентами.

В августе жителя Пенсильвании обвинили в угрозе покушения на Трампа из-за публикаций в TikTok.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами