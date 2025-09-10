В известного американского консерватора выстрелили на мероприятии

На американского консерватора Чарли Кирка совершено покушение в университете Юты

На известного американского консервативного активиста Чарли Кирка совершено покушение во время его выступления в Университете Юта Вэлли. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в ходе дискуссии со сторонниками Демократической партии.

По предварительным данным, нападавший попытался атаковать Кирка прямо на сцене во время его выступления. Охране удалось быстро нейтрализовать злоумышленника.

Политик госпитализирован в критическом состоянии. Он получил огнестрельное ранение в область шеи. На кадрах с места происхождения видно, как охрана немедленно отреагировала на нападение и оказала первую помощь пострадавшему.

В СМИ распространяется информация, что Кирк не выжил, но слухи пока не подтверждены.

Чарли Кирк известен как основатель консервативной организации Turning Point USA и активный сторонник Дональда Трампа. Он регулярно проводит выступления в университетских кампусах, где вступает в полемику с либерально настроенными студентами.

В августе жителя Пенсильвании обвинили в угрозе покушения на Трампа из-за публикаций в TikTok.