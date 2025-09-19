Захарова ответила на обвинения в адрес России после убийства Кирка

Захарова указала WP на двойные стандарты о Кирке и Флойде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на обвинения американской газеты The Washington Post в адрес РФ, согласно которым страна использует убийство активиста Чарли Кирка «в пропагандистских целях».

«Хочется спросить у этого издания, оно публиковало аналогичный материал о том, как США при администрации [экс-президента Джо] Байдена «использовали смерть Джорджа Флойда в пропагандистах целях»?» — написала дипломат.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека передал полиции отец, который проработал в полиции 27 лет. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды активиста. Свою вину он не признал.

Пресс-секретарь посольства РФ в США Андрей Бондарев заявил, что убийство Кирка пытаются использовать для разжигания «антироссийской истерии». Дипломат подчеркнул, что Россия «не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств».

