Трамп заявил, что видел в убитом Чарли Кирке возможного преемника

Трамп: я сказал Чарли Кирку, что у него были хорошие шансы стать президентом

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что у активиста Чарли Кирка были все шансы стать следующим хозяином Белого дома. Трансляцию выступления американского президента вел YouTube-канал его администрации.

«Я сказал Чарли Кирку, что у него были хорошие шансы стать президентом», — сказал лидер Соединенных Штатов.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180–200 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк скончался в больнице.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды погибшего активиста.

Ранее убийца Чарли Кирка пошутил, что в политика стрелял его «двойник».