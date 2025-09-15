В США оценили роль Катара в урегулировании конфликта в секторе Газа

Рубио: США призывают Катар продолжать участие в урегулировании конфликта в Газе

США будут призывать Катар продолжать играть важную роль в урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Мы намерены продолжать призывать Катар играть конструктивную роль в этом отношении», — сказал он.

12 сентября агентство Axios сообщало, что Марко Рубио встретился с родственниками заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа. 14 сентября Рубио прибыл в Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвел Рубио к Стене Плача.

9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронили все надежды» на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.

Ранее Израиль пригрозил сектору Газа и ХАМАС полным уничтожением в случае отказа от мира.