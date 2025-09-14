Госсекретарь США прибыл в Израиль

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

«Рубио прибыл в Израиль в воскресенье», — говорится в сообщении.

12 сентября агентство Axios сообщало, что Марко Рубио встретился с родственниками заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа. По информации журналистов, эта встреча предшествовала запланированным переговорам Рубио с премьер-министром Катара и его предстоящему визиту в Израиль, намеченному на 13 сентября.

9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронили все надежды» на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.

Ранее Израиль пригрозил сектору Газа и ХАМАС полным уничтожением в случае отказа от мира.