Власти Катара заявили, что Израиль уничтожил надежду на освобождение заложников в Газе

Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «уничтожил всякую надежду» на освобождение оставшихся в секторе Газа заложников после удара по переговорщикам палестинского движения ХАМАС в Дохе. Об этом заявил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани в интервью телеканалу CNN.

По его словам, в ходе переговорного процесса по Газе был достигнут значительный прогресс, однако Нетаньяху отказался от урегулирования конфликта.

Аль Тани отметил, что Нетаньяху должен предстать перед судом, поскольку его задержания требует Международный уголовный суд.

Премьер подчеркнул, что власти Катара обсуждают с партнерами в регионе ответ Тель-Авиву на его удары по Дохе.

10 сентября Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе упомянул Катар, обвинив его власти в «укрывательстве террористов». По словам главы израильского правительства, ЦАХАЛ действовал по такому же принципу, преследуя организаторов событий 7 октября 2023 года. Нетаньяху обвинил Катар не только в предоставлении убежища, но и в финансировании ХАМАС.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире ХАМАС, где в тот момент проходила встреча руководства движения.

Ранее в США заявили, что правительство Нетаньяху вышло из-под контроля.

