Армия Израиля подтвердила удар по верхушке ХАМАС

ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Дохе

Армия Израиля с помощью военно-воздушных сил (ВВС) нанесла точечный удар по руководству террористической организации ХАМАС в столице Катара Дохе. Об этом сообщили в Telegram-канале израильского оборонного ведомства.

В публикации говорится, что руководители ХАМАС, которые подверглись атаке, возглавляли деятельность ХАМАС в течение длительного времени и несут прямую ответственность за ведение войны против Государства Израиль.

В ЦАХАЛ отметили, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба среди мирного населения, включая использование точного оружия и дополнительные данные разведки.

6 сентября израильская армия нанесла удар по еще одной высотке в секторе Газа. По информации ЦАХАЛ, высотка использовалась палестинским движением ХАМАС в военных целях.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Ранее в Катаре заявили об усугублении эскалации в секторе Газа из-за Израиля.