Израиль пригрозил сектору Газа полным уничтожением

Министр обороны Кац: Израиль уничтожит Газу и ХАМАС в случае отказа от мира

Израиль полностью уничтожит сектор Газа и палестинское движение ХАМАС, если не будут приняты условия о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, его цитирует РИА Новости.

«Если ХАМАС не примут условия Израиля о прекращении войны, прежде всего касающиеся освобождения всех заложников и сдачу оружия, они будут уничтожены и Газа будет уничтожена», — сказал Исраэль Кац.

Министр также высказался об операции под названием «Пик огня» по ликвидации руководства ХАМАС в Катаре. Он отметил, что «врагам больше негде спрятаться».

8 сентября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху анонсировал мощную наземную операцию в секторе Газа и призвал местных жителей покинуть город. По словам Нетаньяху, за последние дни израильские силы снесли в Газе 50 высоток, которые использовались ХАМАС. Однако, как указал премьер, это лишь «прелюдия» к мощному наземному маневру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая сейчас входит в сектор Газа.

13 августа Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. Израильский премьер подчеркнул, что важнейшим из них является сектор Газа.

Ранее в Новой Зеландии заявили, что Нетаньяху «сошел с ума».