Нетаньяху отвел Рубио к Стене Плача, чтобы помолиться за Трампа и заложников

Нетаньяху и Рубио помолились у Стены Плача за Трампа и заложников в Газе
Госсекретарь США Марко Рубио вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху побывал у Стены Плача (Западная стена, часть древней стены вокруг западного склона Храмовой горы в Иерусалиме, уцелевшая после разрушения римлянами в 70 году н. э.). Об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале.

«Мы произнесли молитву за заложников и особую молитву в честь президента США Дональда Трампа — истинного друга еврейского народа и государства Израиль», — сообщил Нетаньяху.

Политик подчеркнул, что американо-израильский альянс такой же «сильный и прочный, как камни Западной стены».

12 сентября Рубио встретился с родственниками заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. По информации СМИ, эта встреча предшествовала запланированным переговорам Рубио с премьер-министром Катара и его визиту в Израиль, который начался 14 сентября.

Ранее Трамп выразил Нетаньяху недовольство ударом Израиля по Дохе.

Второй срок Трампа
