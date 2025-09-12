На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе

Axios: госсекретарь США Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе
Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу, 12 сентября, встретился с родственниками заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

По информации издания, эта встреча предшествовала запланированным переговорам Рубио с премьер-министром Катара и его предстоящему визиту в Израиль, намеченному на 13 сентября.

Другие детали проведенной встречи на данный момент не разглашаются.

9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронили все надежды» на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.

Ранее Израиль пригрозил сектору Газа и ХАМАС полным уничтожением, в случае отказа от мира.

