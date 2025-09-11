Путин встретился в Кремле с главой АСИ

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В ходе встречи Чупшева рассказала Путину о комплексной работе, проводимой АСИ по развитию инвестиционного климата и поддержки предпринимательской деятельности. Российский лидер при этом попросил главу организации продолжить эту деятельность.

5 сентября Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Она состоялась во Владивостоке после окончания пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). В этот же день российский лидер провел переговоры с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

4 сентября глава государства провел на полях ВЭФ встречу с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном. Глава лаосского кабмина и российский лидер примут участие в пленарном заседании. К мероприятию также присоединятся Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.

Ранее в Армении анонсировали встречу Пашиняна и Путина в России.