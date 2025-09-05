Путин встретился с губернатором Камчатки

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Также глава российского государства провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

5 сентября Владимир Путин выступил на заседании, его речь касалась развития экономики и международного сотрудничества.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций. Центральная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания»; в рамках дискуссий рассматриваются вопросы привлечения капитала, модернизации инфраструктуры, расширения экономических связей России с азиатскими партнерами и повышения роли региона в мировой экономике.

