Путин встретился с премьером Лаоса

Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

Сипхандон вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании. К мероприятию также присоединятся премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.

Накануне президент России в Пекине встретился с вьетнамским коллегой Лыонг Кыонгом. В ходе встречи Путин поздравил коллегу с 80-летием провозглашения независимости Вьетнама.

До этого Путин провел встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, председателем КНДР Ким Чен Ыном и другими политиками.

Ранее реакция Путина на подаренных Лаосом слонов попала на видео.

