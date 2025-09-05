Путин встретился с губернатором Приморья Кожемяко

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча состоялась во Владивостоке после окончания пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент выступил на заседании, его речь касалась развития экономики и международного сотрудничества.

Он отметил, что у России добрососедские отношения со многими странами, в том числе с Китаем, Индией и Индонезией.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций. Центральная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания»; в рамках дискуссий рассматриваются вопросы привлечения капитала, модернизации инфраструктуры, расширения экономических связей России с азиатскими партнерами и повышения роли региона в мировой экономике.

