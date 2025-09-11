На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Армении анонсировали встречу Пашиняна и Путина в России

Спикер Симонян: Пашинян в ближайшие дни посетит Россию и встретится с Путиным
true
true
true
close
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил спикер парламента республики Ален Симонян на брифинге, пишет ТАСС.

«Думаю, руководитель государства [Пашинян] не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована (встреча с Путиным. — «Газета.Ru»)», — сказал Симонян.

О чем будут разговаривать лидеры двух государств, спикер парламента Армении не уточнил. Также он не назвал конкретную дату визита Пашиняна в Россию.

До этого Никол Пашинян заявил, что Армения не ищет конфликтов с Россией. Он подчеркнул, что Ереван хочет иметь «нормальные, естественные и дружественные отношения» с Москвой, в основе которых взаимное уважение.

Кроме того, Пашинян отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее стало известно, о чем Пашинян и Путин говорили на полях саммита ШОС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами