Зеленский отреагировал на сигналы РФ о возможности членства Украины в ЕС

Зеленский: Украина услышала сигнал РФ о возможности членства страны в ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев услышал сигнал Москвы о возможности его членства в Европейском союзе (ЕС). Слова политика передает «Интерфакс-Украина».

В пятницу, 5 сентября, глава государства провел совместную пресс-конференцию с президентом Европейского совета Антоно Коштой. Мероприятие состоялось в Ужгороде.

«Наконец мы слышим сигнал из РФ, что они уже воспринимают членство Украины в ЕС», — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что этот сигнал должны услышать и «большие друзья Москвы в Европе».

Не исключено, что украинский лидер имел в виду Словакию и Венгрию. Ожидается, что 5 сентября Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром первой страны Робертом Фицо.

3 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва никогда не ставила под сомнение потенциальное членство Киева в Европейском союзе. Спустя два дня — во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — российский лидер назвал законным выбором Украины ее стремление вступить в ЕС.

Ранее Зеленский назвал членство в ЕС одной из гарантий безопасности для Украины.