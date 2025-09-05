Путин высказался о задаче Украины по вступлению в ЕС

Стремление Украины вступить в Европейский союз (ЕС) является ее законным выбором. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

В пятницу, 5 сентября, глава государства выступает на пленарном заседании X Восточного экономического форума (ВЭФ). В этом году центральной темой мероприятия стал «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». При этом Путин затронул и тему конфликта на Украине.

«Украина ставила перед собой задачу, и сейчас ставит, вступления в ЕС. Повторяю, это законный выбор Украины — как выстраивать свои международные связи», — отметил российский лидер.

3 сентября Путин рассказал, что Москва никогда не ставила под сомнение потенциальное членство Киева в Европейском союзе. В то же время РФ всегда возражала против вступления Украины в НАТО, подчеркнул он.

18 августа американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал, что глава Украины Владимир Зеленский может почти немедленно завершить вооруженный конфликт с РФ, если выполнит ряд условий. Речь идет об отказе Киева от притязаний на Крымский полуостров, а также от идеи членства в НАТО.

Ранее Владимир Зеленский назвал членство в ЕС одной из гарантий безопасности для Украины.