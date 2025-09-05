На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о задаче Украины по вступлению в ЕС

Путин назвал законным выбором Украины ее стремление вступить в ЕС
true
true
true
close
Global Look Press

Стремление Украины вступить в Европейский союз (ЕС) является ее законным выбором. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

В пятницу, 5 сентября, глава государства выступает на пленарном заседании X Восточного экономического форума (ВЭФ). В этом году центральной темой мероприятия стал «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». При этом Путин затронул и тему конфликта на Украине.

«Украина ставила перед собой задачу, и сейчас ставит, вступления в ЕС. Повторяю, это законный выбор Украины — как выстраивать свои международные связи», — отметил российский лидер.

3 сентября Путин рассказал, что Москва никогда не ставила под сомнение потенциальное членство Киева в Европейском союзе. В то же время РФ всегда возражала против вступления Украины в НАТО, подчеркнул он.

18 августа американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал, что глава Украины Владимир Зеленский может почти немедленно завершить вооруженный конфликт с РФ, если выполнит ряд условий. Речь идет об отказе Киева от притязаний на Крымский полуостров, а также от идеи членства в НАТО.

Ранее Владимир Зеленский назвал членство в ЕС одной из гарантий безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами