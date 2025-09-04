На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский: членство в ЕС – еще одна гарантия безопасности Украины

Зеленский назвал вступление Киева в ЕС гарантией безопасности Украины
Gleb Garanich/Reuters

Членство Украины в Евросоюзе является одной из гарантий безопасности страны. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает издание «Страна».

«Среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе – для нас это обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности», — считает он.

По словам Зеленского, для Украины это «важный момент, который вынесен в отдельный пункт».

На фоне разговоров о евроинтеграции Киева глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия намерена блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

По его словам, Будапешт будет вместе с президентом США Дональдом Трампом добиваться заключения соглашения с российским лидером Владимиром Путиным и выступать против санкций, которые могут нанести ущерб энергетической безопасности Венгрии.

Ранее в Венгрии подсчитали финансовые потери из-за конфликта на Украине.

Переговоры о мире на Украине
