Путин высказался о членстве Украины в НАТО

Путин: Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого северо-атлантического блока», — сказал он.

В то же время Путин добавил, что РФ но не ставила под сомнение потенциальное членство Украины в Евросоюзе (ЕС).

В августе президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал, что глава Украины Владимир Зеленский может почти сразу завершить конфликт при выполнении ряда условий. Речь идет об отказе от притязаний на Крымский полуостров и идеи членства его страны в НАТО.

В то же время Зеленский одним из трех главных пунктов гарантий безопасности Украины назвал «НАТО-лайт». Речь шло о том, что Киев пытается добиться от своих союзников конкретики, на что они готовы в случае якобы возможного возобновления боевых действий.

Ранее Трамп исключил вступление Украины в Североатлантический альянс.

