Премьер Словакии встретится с Зеленским 5 сентября

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 5 сентября, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После возвращения из Пекина в четверг вечером я отправлюсь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским», — написал Фицо.

На прошлой неделе премьер Словакии заявил, что не понимает атак на нефтяную инфраструктуру, имея в виду удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба».

До этого Еврокомиссия заявила, что нефтепровод «Дружба», неоднократно атакованный украинской армией, не должен подвергаться новым ударам. По информации Reuters, прокачка сырья в Венгрию и Словакию после атаки в ночь на 22 августа возобновилась. На этом фоне Будапешт ввел ограничения против украинского военнослужащего — этнического венгра, ответственного за удары по нефтепроводу. Президент Украины Владимир Зеленский «возмутился» этим решением, а попавший под санкции военный с позывным «Мадьяр» призвал «засунуть их в задницу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо заявил, что Зеленский его ненавидит.