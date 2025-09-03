Путин призвал уважать мнение людей, поддержавших присоединение к России

Нужно уважать мнение людей, которые на референдумах поддержали присоединение к России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Это и есть демократия, хочу напомнить тем, кто про это забывает. И это полностью соответствует международному праву. Хочу напомнить и о первых статьях Устава ООН, где прямо написано о праве наций на самоопределение», — сказал он журналистам.

Также глава российского государства заявил, что на Украине должен пройти референдум по территориальным вопросам.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

