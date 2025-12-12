На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Газета The Financial Times объявила «человека года»

FT назвала генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга человеком года
true
true
true
close
Apec 2025 Korea/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор компании-разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг стал «человеком года» по версии газеты The Financial Times (FT). Об этом сообщается на сайте издания.

«Человек года [по версии] FT — Дженсен Хуанг. Он является движущей силой масштабного бума искусственного интеллекта, у которого есть потенциал изменить международную экономику», — отмечается в публикации.

11 декабря американский журнал Time назвал «архитекторов искусственного интеллекта», включая Дженсена Хуанга, «людьми года». Издание удостоило соответствующего звания главу компании xAI Илона Маска, главу OpenAI Сэма Альтмана и основателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга.

При этом пользователи онлайн-платформы прогнозов Polymarket предполагали, что в этот раз Time назовет «человеком года» президента США Дональда Трампа, папу Римского Льва XIV, генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга или главу OpenAI Сэма Альтмана.

12 декабря 2024 года Time объявил «человеком года» действующего американского лидера, который в тот момент еще не вступил в должность. Всего на титул были номинированы 10 человек, включая соперницу Дональда Трампа на президентских выборах в США Камалу Харрис.

Ранее The Financial Times составила список самых влиятельных людей мира.

