Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Даллас» в матче НХЛ

Передачи Капризова и Тарасенко принесли «Миннесоте» победу в матче с «Далласом»
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая на домашней арене «Миннесоты», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей по шайбе забили Эрикссон Эк, Богосян, Болди и дубль оформил Юханссон. Российские нападающие Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко совершили результативные передачи.

У «Далласа» голами отличились Робертсон и Хейсканен.

«Миннесота» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 39 очками после 31 проведенной игры. «Даллас» занимает вторую позицию, набрав 47 очков в 32 матчах. В ближайших турах «Миннесота» 13 декабря сыграет дома с «Оттавой», а «Даллас» 14 декабря примет «Флориду» на своем льду.

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне он набрал 30 (16+14) очков в 25 матчах чемпионата. Для «Миннесоты» победа над «Эвеланш» стала шестой подряд, команда выиграла 11 из 13 последних матчей в «регулярке» и расположилась на третьем месте в Западной конференции НХЛ, набрав 32 очка. Команда уступает только «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз».

Ранее Кучеров занял четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян.

