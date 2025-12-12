Пьяная пассажирка напала на таксиста, угнала его авто и попала в ДТП

В поселке Жатай 27-летняя пассажирка в состоянии алкогольного опьянения напала на таксиста, захватила его автомобиль и устроила на нем ДТП. Об этом сообщает УМВД республики.

26-летний таксист выполнял заказ из микрорайона «Сатал» в поселок Жатай. По пути нетрезвая пассажирка попросила остановиться у магазина, купила пиво и продолжила распивать его в салоне. Водитель сделал ей замечание, после чего между ними началась словесная перепалка.

Добравшись до пункта назначения, женщина отказалась выходить из машины, стала вести себя агрессивно, начала бить мужчину и пыталась вырвать у него мобильный телефон. Водитель вышел из машины, чтобы вызвать полицию, девушка перебралась за руль, нажала на педаль газа и уехала.

Угнанное такси полицейские обнаружили перевернутым. При задержании якутянка оказала сопротивление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

