«Гарри Поттер и СССР»: россияне скупают необычные украшения к Новому году

RT: к новому 2026 году россияне покупают игрушки в стиле Гарри Поттера и СССР
Николай Филяков/РИА Новости

В этом году россияне начали покупать новогодний декор еще в середине октября. Акцент при этом большинство жителей делают на елку – в 70% случаев она становится центральным элементом при оформлении дома, причем украшать деревья граждане предпочитают необычными игрушками – в стиле СССР и вселенной «Гарри Поттера», сообщает RT со ссылкой на данные исследования.

Большинство россиян предпочитают покупать искусственные елки. Живые деревья в этом году выбрали только 12% граждан, а еще 11% решили вообще обойтись без елки и ее аналогов в идее композиций, веток и прочего.

Из тех, кто все-таки решил поставить елку к Новому году, 56 покупают для ее украшения игрушки выборочно. Так, среди тематических украшений в этом году отмечается резкий всплеск интереса к формовым игрушкам в советском стиле и в духе Гарри Поттера.

Кроме того, россияне сообщили, что, помимо елки, стараются декорировать всю квартиру. Для этого большинство используют гирлянды и мишуру (79%), тематические фигуры и елочные шары (48%), хвойные букеты и венки (30%). Также растет спрос на символы грядущего года – активно раскупаются статуэтки, мягкие игрушки, наклейки и леденцы в виде лошадей.

Исследование сети гипермаркетов «О'КЕЙ» подготовлено на основе опроса более 1,2 тыс. жителей России.

Напомним, в России в преддверии года Лошади резко вырос спрос покупателей на товары для хоббихорсинга – продажи голов коней на деревянной палке подскочили на 142%. Кроме того, россияне начали массово скупать специальные шампуни для блеска и роскошной гривы своих игрушечных скакунов. Продажи этого вида товара выросли на 381% по сравнению с прошлым месяцем. Также активно продаются загоны для жеребцов и барьеры (видимо, для скачек в новогоднюю ночь). В топе оказались и паспорта для лошадей.

Ранее стало известно, какие подарки на Новый год больше всего бесят россиян.

