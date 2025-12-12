В Казахстане раскрыли ОПГ, занимавшуюся продажей младенцев

В Казахстане правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которую подозревают в торговле новорожденными. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

По данным ведомства, в Алма-Ате выявили организаторов схемы, которые, как утверждается, использовали сложные жизненные обстоятельства молодых женщин и склоняли их к передаче детей третьим лицам за вознаграждение.

В МВД отметили, что все участники группы задержаны. В рамках расследования открыто более 20 уголовных дел. Подозреваемым может грозить до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, в области Абай расследуется деятельность группы, вовлекавшей людей в принудительный труд. По этому эпизоду возбудили 11 уголовных дел. Во время проверок ночных заведений в Шымкенте, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях силовики выявили факты эксплуатации граждан, включая несовершеннолетних.

В Астане полиция вместе с прокуратурой провела рейды в районе железнодорожного вокзала на улице Гете. По итогам проверок восемь человек привлекают к уголовной ответственности за организацию и содержание притонов, где, по версии следствия, происходила сексуальная эксплуатация.

В Акмолинской области также выявили деятельность религиозной группы, организовавшей духовный центр, который, по данным следствия, пропагандировал беспорядочные связи и отказ от семейных ценностей. Во время обысков обнаружили религиозную литературу и ритуальные предметы. Назначены экспертизы, следствие продолжается.

Ранее в Дагестане женщина, купившая младенца, получила срок.