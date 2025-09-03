Путин заявил, что вопрос о территориальных уступках должны решать украинцы

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине должен пройти референдум по территориальным вопросам. Выступление Путина на пресс-конференции в Пекине транслируется в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер отметил, что для проведения такого референдума на Украине необходимы отмена военного положения и проведение выборов.

«В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только по референдумам», — заявил Путин.

По его словам, только пойдя на эти шаги, власти Украины смогут претендовать на легитимность.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

