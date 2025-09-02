Путин прибыл на переговоры в Пекине

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут переговоры с КНР

Президент РФ Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры. Об этом пишет «Интерфакс».

В здании в ближайшее время начнется трехсторонний саммит Россия-КНР-Монголия, в котором примут участие Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Это уже седьмой саммит такого формата.

Путина на мероприятии будет сопровождать делегация в составе главы МИД России Сергея Лаврова, замглавы администрации президента Максима Орешкина, помощника президента Юрия Ушакова, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, посла РФ в КНР Игоря Моргулова, главы Минприроды Александра Козлова, министра экономического развития РФ Максима Решетникова, глав «Газпрома» и «Роснефти» Алексея Миллера и Игоря Сечина и председателя российско-китайского делового совета Геннадия Тимченко.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее все лидеры стран ШОС поддержали Инициативу глобального управления.