Путин прибыл на площадку саммита ШОС

Путин прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине
Президент России Владимир Путин прибыл в Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине, где состоится торжественный прием в честь гостей, приехавших на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет «Интерфакс».

По традиции гостей в центре встречает председатель КНР Си Цзиньпин вместе с супругой. Официальное открытие ШОС состоится 1 сентября, однако в воскресенье, 31 августа, лидеры стран — участниц объединения, стран — наблюдателей и партнеры соберутся на совместный ужин.

Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению Си Цзиньпина. Самолет с российским лидером приземлился в аэропорту Биньхай утром 31 августа. Ожидается, что в Китае президент России пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у Путина продолжится марафон двусторонних переговоров.

Ранее СМИ узнали, о чем Эрдоган будет говорить с Путиным в Китае.

Визит Путина в Китай
