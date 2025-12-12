Президент США Дональд Трамп в ущерб Украине выражает готовность перезапустить отношения с Россией. Об этом заявил журналист Макр Чемпион в статье для Bloomberg.

«Все это (мирный процесс по Украине – «Газета.Ru») не имело бы значения, если бы Трамп не был так сильно заинтересован в перезагрузке отношений США с Россией, что готов сделать это за счет Украины. Когда он говорит президенту Владимиру Зеленскому, что у Украины «нет козырей», это в основном потому, что Трамп постоянно их отбирает», — говорится в сообщении.

По оценке автора материала, принуждение Украины к заключению невыгодной сделки приведет к тому, что у Киева появится «чувство предательства».

Среди главных пунктов обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине — уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

