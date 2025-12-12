На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил деятельность ООН

Путин: ООН достойно выполняет возложенную на нее миссию
Владимир Астапкович/РИА Новости

Организация объединенных наций (ООН) достойно выполняет возложенную на нее миссию и по сути является единственным механизмом, который обеспечивает баланс интересов в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в Ашхабаде на международном форуме, посвященном Году мира и доверия, его цитирует ТАСС.

«Созданная 80 лет назад, она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов,» — подчеркнул российский лидер.

12 декабря Путин прилетел в столицу Туркменистана с рабочим визитом. В аэропорту его встретил бывший лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов. Ожидается, что в ходе поездки президент РФ проведет ряд встреч в двустороннем формате. В том числе он будет беседовать с президентами Ирана и Ирака Масудом Пезешкианом и Абдулом Латифом Рашидом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Также у российского лидера запланирована встреча с Сердаром Бердымухамедовым и турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин встретился с президентом Узбекистана в Ашхабаде.

Теперь вы знаете
