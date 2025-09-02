В США увидели послание на встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствуют о развитии добрососедских отношений Москвы и Пекина. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«(Лидеры - «Газета.Ru») провели короткую встречу в Пекине, представляющую собой напоминание о тесных взаимоотношениях, которые сложились между ними», — говорится в сообщении издания.
Как пишет Bloomberg, отношения между РФ и КНР оказались взаимовыгодными.
С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Во вторник утром президент РФ Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры.
Си Цзиньпин заявлял, что Китай и Россия ставят во главу угла суверенное равенство и многосторонность, страны должны продолжать укреплять сотрудничество на многосторонних площадках, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС и G20.
На переговорах в Пекине лидеры двух стран обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Как сообщило телевидение Китая, Путин и Си подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, которые охватывают энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект.
Ранее все лидеры стран ШОС поддержали Инициативу глобального управления.