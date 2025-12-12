Россиянам рассказали, как в 2026 году получить семейную налоговую выплату

Россияне с 2026 года смогут получить новую семейную налоговую выплату. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление через «Госуслуги», рассказала RT первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Выплата положена семьям с двумя и более детьми, при условии, что среднедушевой доход на членов не превышает 1,5 прожиточных минимума региона. Если семья подходит под эти критерии, то уже уплаченный государству налог пересчитают со ставки в 13% на 6%, а оставшуюся сумму вернут, пояснила Буцкая.

Важно учесть, что выплата положена каждому из родителей, подчеркнула депутат.

В зависимости от зарплаты это может быть и 50 тыс. рублей, и 70 тыс. рублей, и 100 тыс. рублей», — пояснила парламентарий.

Ранее в России предложили расширить налоговые льготы для некоторых граждан.