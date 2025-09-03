Путин оценил результаты своей поездки в Китай

Президент России Владимир Путин назвал позитивными результаты своей четырехдневной поездки в Китай. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд», — ответил российский лидер на вопрос журналистов об итогах своей поездки.

Путин также отметил, что подобный формат работы позволил ему в неформальной обстановке провести встречи с рядом зарубежных коллег.

«Абсолютно в дружеской атмосфере поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес. И это очень важно и очень полезно оказалось», — поделился президент РФ.

3 сентября завершился четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства успел принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпинем, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, лидером КНДР Ким Чен Ыном, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом и другими коллегами.

Ранее Трамп обвинил лидеров Китая, КНДР и России в подготовке заговора против США.