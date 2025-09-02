Си Цзиньпин на встрече с Путиным предложил «идею глобального управления»

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине предложил ему продвигать более справедливую систему глобального управления. Слова китайского лидера передает ТАСС.

«Мы готовы с вами вместе поддерживать друг друга в национальном развитии и процветании, непоколебимо защищать международную справедливость и равенство», — отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что в последние годы РФ и Китай под руководством своих лидеров добиваются значимых и плодотворных результатов в многостороннем сотрудничестве.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине проходит встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

