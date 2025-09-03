Переговоры Путина и президента Вьетнама завершились, они шли более 1,5 часа

Переговоры президента России Владимира Путина и его вьетнамского коллеги Лыонга Кыонга в КНР завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в среду в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Беседа лидеров продолжалась более 1,5 часа. Это последняя из серии двусторонних встреч, запланированных у главы российского государства в Пекине.

В среду Путин также провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Россия и Вьетнам определили ключевые направления сотрудничества.