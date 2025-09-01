«Не понимаем, зачем Моди водится с Путиным». В США болезненно восприняли встречу в Китае

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендри Моди во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, 1 сентября 2025 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита ШОС. Перед заседанием лидеры коротко побеседовали и обнялись, а на встречу отправились вместе в российском «Аурусе». В автомобиле Путин и Моди беседовали тет-а-тет около часа. Комментируя прошедшую встречу, индийский премьер-министр назвал ее отличной. Президент РФ при этом отметил, что российско-индийское сотрудничество активно развивается. Как на встречу отреагировали в США — в материале «Газеты.Ru».

Российско-индийское сотрудничество активно развивается на принципах особого привилегированного стратегического партнерства. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Китае.

Российский лидер напомнил, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления Москвы и Нью-Дели, в котором отмечен выход отношений Москвы и Нью-Дели на уровень особого привилегированного стратегического партнерства.

«Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. Налажено многоуровневое взаимодействие», — отметил Путин.

По его словам, торгово-экономическая кооперация двух стран также демонстрирует положительную динамику, развиваются и туристические обмены.

«Мы тесно координируем наши усилия на международной арене — ООН, БРИКС, «группа двадцати» и, разумеется, ШОС», — подчеркнул президент РФ.

Путин также добавил, что Россия и Индия десятилетиями поддерживают особые дружеские и доверительные отношения.

Как прошла встреча Путина и Моди?

Путин, Моди, а также лидер КНР Си Цзиньпин коротко пообщались перед заседанием стран ШОС. После этого премьер-министр Индии опубликовал в X фотографии, где обнимается с российским президентом, отметив, что ему всегда приятно встретиться с Путиным.

Переговоры двух лидеров были запланированы сразу после заседания саммита. К месту проведения встречи Путин и Моди отправились на «Аурусе». По словам журналиста Павла Зарубина, в автомобиле лидеры почти час общались тет-а-тет. Премьер-министр Индии, комментируя их поездку, сообщил, что беседы с Путиным всегда проходят содержательно.

«Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после часовой беседы в машине тет-а-тет отправились на официальные переговоры в добром расположении духа», — сообщало РИА Новости.

В ходе встречи Моди заявил, что ждет Путина в Индии в декабре. Кроме этого, он также отметил, что тесное сотрудничество Москвы и Нью-Дели имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания.

«Глубоким и всеобъемлющим является наше особое привилегированное стратегическое партнерство. Даже при самых тяжелых обстоятельствах Индия и Россия всегда шли вперед плечом к плечу», — уточнил индийский премьер-министр.

Подводя итоги прошедших в Тяньцзине переговоров, Моди подчеркнул, что «провел отличную встречу с президентом Путиным» . МИД Индии сообщил, что лидеры обсудили «двустороннее сотрудничество» в различных областях, включая экономические, финансовые и энергетические сферы.

США недовольны

Ранее издания Axios и India Today со ссылкой на источники сообщили, что США, указывая на то, что Нью-Дели является крупным покупателем российской нефти, призвали страны ЕС ввести санкции в отношении Индии, аналогичные американским.

Кроме того, администрация Трампа также хочет, чтобы европейские страны ввели дополнительные пошлины и для Китая. Собеседники издания отмечают, что, пока Великобритания и Франция ведут себя более конструктивно, некоторые европейские страны «хотят, чтобы США понесли все расходы», при этом не участвуя в процессе урегулирования.

Комментируя прошедшую встречу Моди и Путина, в США также выразили возмущение.

«Моди — отличный лидер. Я не понимаю, зачем он водится с Путиным и Си Цзиньпином, когда его страна — крупнейшая демократия в мире», — заявил в интервью Fox News советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро.

При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что возмущения США несправедливы.

«США возмущены тем, что Индия предпочла им Китай и Россию. Это несправедливо. США угрожают Индии ультиматумом «мы или они», в то время как Китай и Россия так не поступают. Индия выбрала независимость и свободу определять свою внешнюю политику», — написал он в X.