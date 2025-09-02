Преподать урок: Путин рассказал Фицо, как заставить Киев уважать чужие интересы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва долго терпела украинские удары по энергоструктуре, однако в последнее время начала отвечать и достаточно серьезно. Кроме этого, российский лидер посоветовал премьер-министру Словакии Роберту Фицо преподать Киеву урок и перекрыть украинцам поставки газа и электроэнергии. Фицо заявил, что собирается обсудить с Зеленским атаки на важную для Словакии инфраструктуру. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что Москва очень долго терпела украинские удары по энергетической инфраструктуре.

«Мы очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать.

И мы отвечаем, конечно, серьезно. Это правда. В ответ украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам», — отметил российский лидер.

По его словам, российские военные еще два года назад не принимали никаких действий, «касающихся гражданской инфраструктуры», особенно в зимний период, но в какой-то момент начали давать отпор.

Кроме этого, президент РФ предложил Фицо преподать Украине урок, чтобы та уважала чужие интересы.

«Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», — отметил Путин.

Фицо обсудит атаки с Зеленским

Премьер-министр Словакии в свою очередь сообщил, что Братислава очень жестко реагирует на атаки на нефтяную инфраструктуру.

«В пятницу (5 сентября. — «Газета.Ru») у меня будет встреча с президентом Украины [Владимиром Зеленским] в городе Ужгороде. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру», — заявил Роберт Фицо.

Переговоры президента РФ и премьер-министра Словакии прошли 2 сентября в Пекине. Встреча началась с участием делегаций, а затем продолжилась в формате тет-а-тет. Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, наедине лидеры обсудили чувствительные вопросы. В общей сложности переговоры продлились 1,5 часа.

Последние атаки

Одной из последних крупных атак Украины на энергоструктуру РФ стал удар по нефтепроводу «Дружба». Он привел к остановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. После этого Будапешт и Братислава обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои и попросили гарантировать их энергобезопасность. В ЕК обещали ответить на эти заявления.

Владимир Зеленский прокомментировал атаку только через два дня. Он с усмешкой заявил, что Украина «всегда поддерживала дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии». Премьер-министр Венгрии Виктор Обран пообещал, что эти слова не останутся без последствий.

Будапешт после этого запретил въезд на территорию Венгрии и в Шенгенскую зону командиру украинского подразделения Роберту Бровди, которого посчитал ответственным за удар по «Дружбе». В ответ он предложил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто «засунуть в задницу» эти санкции.

После этого Киев также атаковал нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области, Афипский и Куйбышевский НПЗ в Самарской области, Краснодарский НПЗ в Краснодарском крае.

«В ночь с 22 на 23 августа беспилотники киевского режима пытались атаковать НПЗ и объекты гражданской инфраструктуры в Северском районе Краснодарского края», — сообщали в оперштабе региона.

Россия, в свою очередь, по данным Минобороны, нанесла шесть высокоточных ударов по территории Украины с 16 по 22 августа. В том числе по объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу. «Страна.ua» писала об атаках на Кременчугский НПЗ, объекты газотранспортной системы около города Лубны в Полтавской области, газораспределительную станцию в Одесской области, газотранспортную инфраструктуру в Днепропетровской области.