Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

В Пекине начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА Новости.
Примечательно ,что лидеры государств отправились на переговоры на одном автомобиле.
Оба лидера присутствовали на параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.
Ким Чен Ын прибыл в Китай 2 сентября. Его встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны.
Ранее Ким Чен Ын пригласил Лукашенко в КНДР.