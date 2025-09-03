Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в Пекине

В Пекине начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА Новости.

Примечательно ,что лидеры государств отправились на переговоры на одном автомобиле.

Оба лидера присутствовали на параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

Ким Чен Ын прибыл в Китай 2 сентября. Его встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны.

Ранее Ким Чен Ын пригласил Лукашенко в КНДР.