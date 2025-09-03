«Готовите заговор против США»: Трамп передал привет Си, Путину и Киму

В ночь на среду по московскому времени, когда в Пекине проходил военный парад, Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост с обращением к Си Цзиньпину. Президент США попросил передать привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые вместе с председателем КНР присутствовали на торжествах в столице Китая, заявив, что они «готовят заговор против США». А накануне Трамп сообщил, что узнал «очень интересные вещи» о конфликте на Украине, вновь выразил разочарование президентом России и предупредил, что Вашингтон может пересмотреть позицию в отношении Москвы и Киева, если прогресса в переговорах не будет.

«Пусть председатель Си и замечательный народ Китая проведут великий и значимый день празднования. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки », — написал Дональд Трамп в Truth Social.

В своем посте он задался вопросом, упомянет ли Си Цзиньпин помощь США во время Второй мировой войны. Трамп отметил, что многие американцы погибли, помогая Китаю добиться свободы и победы, и выразил надежду, что их мужество и жертву должным образом вспомнят и почтят.

В приветственной речи перед началом парада Си говорил о необходимости многополярного мира, отказе от логики холодной войны и гегемонизма. США напрямую он не упомянул, но контекст выступления председателя КНР был направлен против одностороннего доминирования Запада.

Саммит ШОС и Китай

Накануне на пресс-конференции в Белом доме Трамп прокомментировал прошедший в Китае перед парадом саммит Шанхайской организации сотрудничества и участие в нем Владимира Путина, который наряду с премьером Индии Нарендрой Моди стал главным гостем съезда.

Президент США заверил, что не считает сближение России и Китая серьезной угрозой:

«Меня это вовсе не беспокоит. Китай нуждается в нас гораздо больше, чем мы в нем».

По его словам, многие страны могут публично демонстрировать дружбу и проводить совместные мероприятия, но в экономическом и военном плане Соединенные Штаты сохраняют решающее влияние.

«Они никогда не рискнут напасть на нас, потому что знают — наша армия лучше всех», — заявил Трамп, добавив, что Америка вложила огромные ресурсы в развитие своих вооруженных сил и союзов, и это обеспечивает ей стратегическое преимущество на десятилетия вперед.

Отдельно Трамп подчеркнул свои «очень хорошие отношения» с председателем Си, добавив, что США остаются ключевым экономическим партнером Китая. Он пояснил, что несмотря на торговые споры, экономика КНР во многом зависит от американских технологий и потребительского рынка. В этом контексте, по его словам, Пекин «не может позволить себе испортить отношения» с Вашингтоном.

Разочарование Путиным

Трамп вновь заявил, что «очень разочарован» Путиным, поскольку переговоры о мире на Украине не дают результатов. Он подчеркнул, что администрация США готова предпринять шаги для «снижения числа жертв»: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет. Я очень внимательно слежу за этим».

Президент США добавил, что если встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского не состоится, это повлечет последствия.

«Я узнал вещи, которые будут очень интересны. Я думаю, что в следующие несколько дней вы узнаете», — заявил Трамп.

По словам президента США, эти сведения заставляют его всерьез задуматься о пересмотре американской линии, и они могут стать основой для новых решений в ближайшее время.

Трамп напомнил, что в середине августа провел саммит с Путиным в Анкоридже, а затем встретился с Зеленским и лидерами НАТО в Белом доме. Эти переговоры, по его словам, должны были стать основой для мирного процесса:

«У меня в действительности была очень хорошая встреча с президентом Путиным пару недель назад. Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию».

Какие именно изменения возможны, Трамп не уточнил, но отметил, что его главная цель — прекращение боевых действий и сохранение жизней: «Я хочу, чтобы это прекратилось».

Он также подчеркнул, что США не будут бесконечно ждать и готовы рассматривать разные варианты, включая ужесточение санкций и пересмотр военной помощи. Трамп пояснил, что Вашингтон исходит из логики «реалистического подхода», где главным критерием являются сохранение жизней и стабилизация ситуации в Европе.

Украина и гарантии безопасности

Трамп подтвердил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения. Он также допустил, что элементом будущих договоренностей могут стать «территориальные компромиссы». Американский лидер пояснил, что под гарантиями он понимает не только военные обязательства, но и долгосрочную поддержку в сфере экономики и восстановления инфраструктуры. По его словам, мирный договор без таких гарантий будет «бумагой, которая ничего не стоит», и именно поэтому США готовы взять на себя особую роль.

Зеленский в тот же день вновь заявил, что Москва понимает только язык силы, и призвал союзников усиливать санкции и другие ограничительные меры против России. Он также заявил, что любое мирное соглашение возможно только при сохранении территориальной целостности Украины и предоставлении твердых обязательств по безопасности со стороны США и Европы.