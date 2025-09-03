Путин переговорил с главой МИД Турции в Пекине

Президент России Владимир Путин в Пекине «на ногах» поговорил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

3 сентября Владимир Путин провел переговоры с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном.

Лидер КНДР прибыл на бронированном поезде в Китай 2 сентября. Его встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны.

Ранее Кремль опубликовал видео с парада в Пекине.