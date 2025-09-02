Глава МИД Китая встретил Ким Чен Ына на вокзале Пекина

Лидера КНДР Ким Чен Ына, прибывшего 2 сентября на вокзал Пекина, встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На пекинском вокзале товарища Ким Чен Ына встретили ведущие кадры Китая, в том числе член Постоянного комитета Политбюро, руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И, мэр Пекина Инь Юн», — передало ЦТАК.

Отмечается, что Ким Чен Ын поблагодарил представителей Китая за гостеприимство.

3 сентября Ким Чен Ын будет гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Вместе с ним торжества посетит президент России Владимир Путин.

Российский лидер с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. После этого президент РФ направился в Пекин.

Ранее в КНДР рассказали, как Ким Чен Ын починил лифт.