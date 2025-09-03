Кремль опубликовал видео с парада в Пекине в честь 80-летия победы над Японией

Пресс-служба российского президента Владимира Путина в Telegram опубликовала видеоподборку наиболее ярких моментов военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

В начале видео показано, как российский лидер, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын идут на мероприятие. Далее на кадрах можно увидеть моменты парада с участием китайских военнослужащих.

Парад на площади Тяньаньмэнь начался с движения парадных расчетов из трех родов войск. Одновременно с этим были даны залпы из артиллерийских орудий, прозвучал гимн КНР и состоялась церемония поднятия национального флага. Всего в параде принимали участие более 10 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

За торжественными мероприятиями в китайской столице наблюдали 26 лидеров иностранных государств, в том числе Владимир Путин, который с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину и Ким Чен Ыну.