Уиткофф надеется, что встреча России, США и Украины состоится

Cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что Вашингтону удастся организовать трехстороннюю встречу России, США и Украины. Такое заявление он сделал в интервью CNN.

«Я думаю, мы проведем трехстороннюю встречу. Надеюсь, в понедельник у нас состоится продуктивная встреча [с президентом Украины Владимиром Зеленским], на которой мы придем к согласию. После мы сможем вернуться к [контактам] с Россией, продвинуться вперед в вопросе мирной сделки и заключить ее», — сказал спецпосланник хозяина Белого дома.

Вместе с тем Уиткофф не ответил прямо на вопрос о том, согласился ли российский лидер Владимир Путин на эти переговоры.

17 августа места для переговоров лидеров трех государств предложили бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская и канцлер Германии Фридрих Мерц. Последний выразил надежду, что переговоры состоятся.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже на следующей неделе. Встреча, если состоится, может пройти 22 августа и станет для президентов России и Украины первой с начала боевых действий. Пока же Зеленский собирается в Вашингтон, где в понедельник проведет встречу с Трампом и, возможно, некоторыми европейскими лидерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

