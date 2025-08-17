На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канцлер ФРГ предложил площадку для переговоров Путина, Трампа и Зеленского

Мерц предложил провести переговоры Путина, Трампа и Зеленского в Европе
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Трехсторонние переговоры президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского можно было бы провести в Европе. Об этом в интервью телеканалам NTV и RTL заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он выразил надежду, что переговоры состоятся.

«Дату и место еще предстоит согласовать. Мы предложили, чтобы это место можно было найти в Европе», — заявил Мерц.

Канцлер добавил, что прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа может способствовать урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что для этого необходимо предпринять «правильные шаги».

До этого Axios со ссылкой на два источника писало, что Вашингтон хочет организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины по урегулированию конфликта на территории республики 22 августа. Портал отмечает, что российский лидер публично не обещал провести такую встречу.

Ранее в принтере отеля на Аляске нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами