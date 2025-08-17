На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ назвали причину отказа Зеленского от условий России

WP: Зеленский отверг требования России из-за страха за Одессу
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от условий России по выводу украинской армии со всей территории Донбасса из-за страха за Одессу. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

Он заявил, что при передаче территорий Донбасса у российской стороны будет «открыта дорога до самой Одессы».

До этого газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным изменил риторику по Украине, из-за чего подвергся резкой критике со стороны чиновников в Киеве. Источники агентства назвали «ужасным» состоявшийся на Аляске саммит. По их мнению, Трамп хочет «быстрой сделки» по Украине.

Встреча президентов РФ и США прошли на Аляске 15 августа. Встреча завершилась заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом никаких соглашений по итогам саммита подписано не было.

Ранее канцлер ФРГ предложил площадку для переговоров Путина, Трампа и Зеленского.

